Das weltweite Wirtschaftswachstum bleibt in diesem Jahr nach einem Bericht der Weltbank auf einem robusten Kurs. Für 2018 sagten die Ökonomen am Dienstag in Washington ein globales Konjunkturplus von 3,1 Prozent voraus, danach werde es sich über die nächsten beiden Jahre allmählich abschwächen.

Die Weltbank liegt mit ihrer Prognose unter der des Internationalen Währungsfonds (IWF). Der Fonds hatte für dieses und das nächste Jahr ein weltweites Wachstum von 3,9 Prozent vorhergesagt, getragen von den USA, der Eurozone und Japan.

Die Weltbank-Experten gehen davon aus, dass die Wirtschaft in den Industrieländern 2018 um 2,2 Prozent zulegen werde. 2019 gehe das Plus auf 2 Prozent zurück. In den Schwellen- und Entwicklungsländern sei ein Wirtschaftswachstum von 4,5 Prozent zu erwarten, 2019 dann von 4,7 Prozent./ki/DP/jha

