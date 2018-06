Der Anlagen- und Maschinenbauer Dürr stärkt seine Umwelttechniksparte mit einer Übername in den Vereinigten Staaten. Das im MDax notierte Unternehmen kauft das Umwelttechnikgeschäft des US-Unternehmens Babcock & Wilcox für 110 Millionen Euro. Da mit dem Kauf Sonderaufwendungen in Höhe von elf Millionen Euro verbunden seien, werde die Akquisition n das Ergebnis im laufenden Jahr belasten, teilte Dürr am Mittwoch in Bietigheim-Bissingen mit. Aus diesem Grund kappte der Konzern die Prognose für die Marge auf Basis des Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) auf 6,7 bis 7,2 Prozent - bislang hatte die Spanne bei 7,0 bis 7,5 Prozent gelegen./zb

