Drägerwerk spielen wir zum dritten Mal in drei Jahren mit gleichem Hintergrund, aber auch gleicher Qualität. Der Spezialist für Medizin- und Atemtechnik bleibt diesbezüglich ein Phänomen. Drägerwerk nähert sich erneut der 50-%-Korrektur. Dafür fehlen nur 3 bis 4 Euro. Der extrem enge Markt mit häufig weniger als 1 Mio. Euro Tagesvolumen ist eine wichtige Komponente sowohl in einer Baisse als auch in einer Hausse dieses Titels. Drägerwerk hat unter derLeitung der dritten Generation in der Familie offenbarFührungsprobleme. Die Qualität der Produkte isthervorragend und teilweise weltmeisterlich, aber dieRentabilität stimmt in Lübeck nicht. InsbesondereWährungsschwankungen greifen angeblich als wichtigstesArgument. 900 Mio. Euro Marktwert (Stämme und Vorzüge) für überschlägig rund 2 Mrd. Euro Umsatz sind ein erneuter Ansatz für eine Comebackstory - dann zum dritten Mal und jedes Mal erfolgreich.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Zürcher Trend Nr. 23 vom 6.6.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info