Delivery Hero steigt in den MDAX auf DGAP-News: Delivery Hero AG / Schlagwort(e): Sonstiges Delivery Hero steigt in den MDAX auf 06.06.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 6. Juni 2018 - Die Deutsche Börse hat beschlossen, die Aktien der Delivery Hero AG mit Wirkung zum 18. Juni 2018 in den MDAX aufzunehmen. Die Aufnahme von Delivery Hero erfolgt nach der Fast-Entry-Regel; nach der sich das Unternehmen aufgrund seiner hohen Marktkapitalisierung und des Orderbuchumsatzes für den MDAX-Index qualifiziert hat. Der MDAX bildet die 50 größten und börsenumsatzstärksten Unternehmen nach dem DAX ab. Am 30. Juni 2017 feierte die Delivery Hero-Aktie ihr Debüt an der Frankfurter Wertpapierbörse. Im September 2017 wurde die Delivery Hero-Aktie in den SDAX aufgenommen. Niklas Östberg, CEO von Delivery Hero, kommentierte: "Wir freuen uns über die Aufnahme in den MDAX, nicht einmal ein Jahr nach unserer Börsenpremiere. Wir sehen dies als weiteren Ansporn, unsere Vision weiter zu verfolgen." +++ENDE+++ Kontakt: Bodo v. Braunmühl Leiter Unternehmenskommunikation bodo.braunmuehl@deliveryhero.com 06.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Delivery Hero AG Oranienburger Straße 70 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 5444 59 000 Fax: +49 (0)30 5444 59 024 E-Mail: info@deliveryhero.com Internet: www.deliveryhero.com ISIN: DE000A2E4K43 WKN: A2E4K4 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 692709 06.06.2018

ISIN DE000A2E4K43

AXC0043 2018-06-06/07:29