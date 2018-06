adesso AG: DKV automatisiert Leistungsprozesse in der Pflegeversicherung mit in|sure Health Claims DGAP-News: adesso AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge adesso AG: DKV automatisiert Leistungsprozesse in der Pflegeversicherung mit in|sure Health Claims 06.06.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. DKV automatisiert Leistungsprozesse in der Pflegeversicherung mit in|sure Health Claims Die DKV, der Krankenversicherer der ERGO Group, hat sich für die Einführung von in|sure Health Claims aus der adesso Group entschieden. Mit dem Leistungsmanagementsystem der adesso insurance solutions GmbH wird die DKV ihre Abrechnungsprozesse im Bereich der Pflegeversicherung optimieren. Gemeinsam mit Beratern von adesso insurance solutions hat die DKV bereits begonnen, in|sure Health Claims in ihre vorhandene IT-Landschaft zu integrieren. Dabei wird die Software unter anderem an die Systeme der DKV zur digitalen Erfassung der eingehenden Rechnungen angebunden und in ihre Workflow-, Zahlungs- und Drucksysteme integriert. Zudem erfolgt eine Online-Anbindung an MEDICPROOF, den medizinischen Dienst der privaten Krankenversicherungen. Durch die Nutzung von in|sure Health Claims kann die DKV die äußerst komplexen Prozesse zur Abrechnung von Pflegeleistungen künftig umfassend digital unterstützen. Die Softwarelösung von adesso insurance solutions ermöglicht es zudem, Leistungsarten der integrierten gesetzlichen Pflegepflichttarife der privaten Krankenkassen automatisiert zu bearbeiten. Ziel der DKV ist, mit dem Leistungsmanagementsystem ihre Abrechnungsprozesse zu optimieren und eine signifikante Automatisierung wesentlicher Prozesse (Dunkelverarbeitungsquote) zu erreichen. "Wir haben uns in einem strengen Auswahlprozess für in|sure Health Claims entschieden, weil uns die Lösung sowohl fachlich als auch technisch überzeugt hat", so Dr. Clemens Muth, Vorstandsvorsitzender der DKV. "Die Software deckt alle unsere Abrechnungsprozesse ab, und da sie architektonisch konsequent auf Automatisierung ausgerichtet ist, passt sie in die IT-Strategie der ERGO Group." Mit dem Gewinn der DKV als einen der größten deutschen privaten Krankenversicherer kann die adesso Group den nächsten Erfolg bei der Vermarktung der eigenen Produktfamilie in|sure vermelden. Die Spartenlösung in|sure Health für die private Krankenversicherung konnte mit ihrer fortschrittlichen Plattform und flexiblen Produktmodellierung bereits vier Kunden überzeugen . Die vollständige Produktivnahme der Software bei der DKV ist für 2019 geplant. Über die DKV Die DKV ist seit 90 Jahren mit bedarfsgerechten und innovativen Produkten ein Vorreiter der Branche. Der Spezialist für Gesundheit bietet privat und gesetzlich Versicherten umfassenden Kranken- und Pflegeversicherungsschutz sowie Gesundheitsservices, und organisiert eine hochwertige medizinische Versorgung. 2017 erzielte die Gesellschaft Beitragseinnahmen in Höhe von 4,85 Mrd. Euro. Die DKV ist der Spezialist für Krankenversicherung der ERGO und gehört damit zu Munich Re, einem der weltweit führenden Rückversicherer und Risikoträger. Mehr unter www.dkv.com Disclaimer Diese Corporate News enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der DKV Deutsche Krankenversicherung beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. adesso insurance solutions GmbH Die adesso insurance solutions GmbH bündelt innerhalb der adesso Group das eigene Produktportfolio für den Versicherungsmarkt und entwickelt zudem Software- und Servicelösungen für die Übernahme fachlicher Geschäftsprozesse im Kundenauftrag. Die Gesellschaft bietet auf der in|sure-Plattform releasefähige Standard-Softwareprodukte für die Bestandsführung und das Schaden-/ Leistungsmanagement für alle Versicherungssparten an und verantwortet auch deren Integration in die Anwendungslandschaften der Kunden. Neben den versicherungsfachlichen Kernanwendungen für private Krankenversicherer sowie Komposit- und Lebensversicherer sind mehrere Unterstützungssysteme wie zum Beispiel eine Anwendung für die Partnerverwaltung (in|sure Partner) oder eine Anwendung zur Produktmodellierung (in|sure Product Manager) Bestandteile des Angebotsportfolios. Darüber hinaus bietet adesso insurance solutions ein System für die softwaregestützte Migration von Altsystemen (MIGSuite) an, das auch außerhalb des Versicherungsmarktes eingesetzt werden kann. adesso Group Die adesso Group ist mit über 2.800 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz 2017 von 321,6 Millionen Euro eines der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, der Türkei, den USA und England sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2016 und 2018 als bester IT-Arbeitgeber in Deutschland ausgezeichnet. Kontakt: Martin Möllmann Manager Investor Relations Tel.: +49 231 7000-7000 E-Mail: ir@adesso.de 06.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 