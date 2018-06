Die Privatbank Berenberg hat Hapag-Lloyd vor allem wegen des starken Laufs der Aktie von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 36 auf 39 Euro angehoben. Das Papier der Container-Reederei habe in den vergangenen zwölf Monaten um 37 Prozent zugelegt, schrieb Analyst Joel Spungin in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Mittlerweile sei die Bewertungslücke zu den Wettbewerberaktien weitgehend geschlossen und die Hapag-Lloyd-Anteilsscheine dürften eine Atempause einlegen. Zudem müsse die Mehrheit der Branchenunternehmen wohl die Frachtraten anheben, um die Kosten für die verschärften Emissionsstandards zu kompensieren./edh/gl

Datum der Analyse: 05.06.2018

