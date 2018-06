Francotyp-Postalia Holding AG: schließt Partnerschaft mit Softwareanbieter Landwehr DGAP-News: Francotyp-Postalia Holding AG / Schlagwort(e): Kooperation Francotyp-Postalia Holding AG: schließt Partnerschaft mit Softwareanbieter Landwehr 06.06.2018 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Francotyp-Postalia schließt Partnerschaft mit Softwareanbieter Landwehr - FP Sign in Verbindung mit Landwehr-Software spart Personaldienstleistern Zeit und Kosten - Weiterer wichtiger Baustein der Partnerstrategie für FP Sign Berlin, 6. Juni 2018 - Die Francotyp-Postalia Holding AG (FP), Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse, hat eine Partnerschaft mit der Landwehr Computer und Software GmbH geschlossen. In die Landwehr-Software für Personaldienstleister und Zeitarbeitsfirmen wird künftig die digitale Signaturlösung FP Sign integriert. Damit können Unternehmen, die die Software nutzen, Verträge auch online rechtssicher unterzeichnen und sie vertraulich und sicher über die Cloud austauschen. Die digitale Signaturlösung von FP ermöglicht es, sensible Vertragsunterzeichnungen und Freigabeprozesse auf einfache und schnelle Weise rechtssicher zu erledigen. Ein großer Vorteil ist dabei, dass die Lösung höchste Sicherheit beim Datentransfer gewährleistet. Die Landwehr Computer und Software GmbH ist ein führender Dienstleister bei der Entwicklung von Softwarelösungen und hat sich neben anderen Branchen insbesondere auf den Personaldienstleistungsbereich spezialisiert. Bereits 1.800 Unternehmen aus der Personaldienstleister- und Zeitarbeitsbranche verwenden die Landwehr-Lösung. Durch die Integration der digitalen Signaturlösung FP Sign können sie nun beispielsweise den hohen Aufwand beim Unterschreiben gesetzlich geforderter Dokumente wesentlich reduzieren. "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Landwehr und sind davon überzeugt, dass FP Sign den speziellen Anforderungen der Branche in hohem Maße entspricht. Vertragsabschlüsse sind nun mit wenigen Klicks möglich. Und die Personaldienstleister sparen wertvolle Zeit und Kosten", sagt FP-Vorstand Sven Meise. Landwehr-Prokurist und Vertriebsleiter Marc Linkert sagt: "Die Reform der Arbeitnehmerüberlassung stellt unsere Kunden vor zusätzliche Herausforderungen. Zur Erfüllung der neuen Anforderungen etwa im Bereich neue Konkretisierungsverpflichtung der Einsatzanweisungen ist die qualifizierte Signatur von FP im Zusammenspiel mit Landwehr eine wirkliche Arbeitserleichterung. Zwei starke Partner helfen den Personaldienstleistern, die gesetzlichen Bestimmungen leicht und kosteneffizient umzusetzen." "Für FP ist die Kooperation ein wichtiger weiterer Baustein unserer Partnerstrategie", ergänzt Sven Meise: "Unser Partner erweitert das Leistungsspektrum seiner Lösung um einen attraktiven und nachgefragten Zusatznutzen. Seine Kunden profitieren von den hohen Effizienz- und Sicherheitsvorteilen von FP Sign. Wir erhöhen die Reichweite unserer innovativen Lösung und können Kundenbasis und Umsatzpotenzial deutlich schneller ausbauen", so Meise. Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: Dr. Joachim Fleng, Leiter Investor Relations Tel.: +49 (0)30 220 660 410 E-Mail: j.fleing@francotyp.com Karl R. Thiel, VP Corporate Communication Tel.: +49 (0)30 220 660 123 E-Mail: kr.thiel@francotyp.com Folgen Sie uns auf Social Media: Facebook, LinkedIn, Twitter, Xing und YouTube. Oder abonnieren Sie unser RSS-Feed. Über Francotyp-Postalia (FP) Der international agierende börsennotierte FP-Konzern mit Hauptsitz in Berlin ist Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse. Als Marktführer in Deutschland und Österreich bietet der FP-Konzern mit den Produktbereichen "Frankieren und Kuvertieren", "Mail Services" und "Software" Produkte und Dienstleistungen zur effizienten Postverarbeitung, Konsolidierung von Geschäftspost und Digitale Lösungen für Unternehmen und Behörden. Der Konzern erzielte 2017 einen Umsatz von über 200 Mio. Euro. Francotyp-Postalia ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein eigenes Händlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Aus seiner mehr als 95jährigen Unternehmensgeschichte heraus verfügt FP über eine einzigartige DNA in den Bereichen Aktorik, Sensorik, Kryptografie und Konnektivität. Bei Frankiersystemen hat FP einen weltweiten Marktanteil von mehr als elf Prozent. Weitere Informationen finden Sie unter www.fp-francotyp.com. Kontakt: Francotyp-Postalia Holding AG Media Relations Telefon: +49 (0)30 220 660 410 Telefax: +49 (0)30 220 660 425 E-Mail: pr@francotyp.com Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Francotyp-Postalia Holding AG Prenzlauer Promenade 28 13089 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 220 660 410 Fax: +49 (0)30 220 660 425 E-Mail: ir@francotyp.com Internet: www.fp-francotyp.com ISIN: DE000FPH9000 WKN: FPH900 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 692569 06.06.2018

