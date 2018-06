Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Total SA von 55 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie habe die Prognosen für den Brent-Ölpreis für die Jahre 2018 und 2019 um jeweils mehr als 20 Prozent angehoben, schrieb Analystin Irene Himona in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Öllagerbestände dürften in diesem Jahr zurückgehen. Der gesamte Sektor erfreue sich eines starken Gewinnwachstums je Aktie./bek/jha/ Datum der Analyse: 05.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2018-06-05/21:26

ISIN: FR0000120271