Der US-Energiekonzern The Southern Company (ISIN: US8425871071, NYSE: SO) wird am Mittwoch eine Quartalsdividende in Höhe von 60 US-Cents ausschütten (Record date war der 21. Mai 2018). Dies ist eine Erhöhung um 3,4 Prozent. Im Vorquartal wurden 0,58 US-Dollar ausgezahlt. Es ist die insgesamt 17. jährliche Dividendensteigerung in Folge. Seit 282 Quartalen bzw. seit dem Jahr 1948 erhalten die Investoren ...

