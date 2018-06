Die Technologiebörse Nasdaq bestärkt in den letzten Monaten ihre Vorreiterrolle. Durch ihrem starken Auftritt nach dem "Schwarzen Montag" Anfang 2018, konnte sie bereits am 06.06.2018 ein neues Allzeithoch erringen. Charttechnisch steht ihr so nichts mehr im Weg. Die Nasdaq ist ein wahres Performancemonster. Weiterhin treiben die großen Gewinner der Digitalisierung den Index in immer höhere Kursregionen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...