Die chinesische Regierung wird dem Sektor in Zukunft einige Steine in den Weg legen und die Stimmung könnte derzeit schlechter nicht sein. Manche Analysten rechnen mit einschneidenden Gewinnrückgängen in den kommenden Jahren. So musste auch der Branchenprimus First Solar in den letzten Tagen einige Federn lassen.

Den vollständigen Artikel lesen ...