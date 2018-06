The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.06.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA12544UAA93 TD CAP.TR.III 2108 FLR BD00 BON CAD N

CA XFRA CH0101768064 SNCF MOBILITES 09-18 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1RQBP2 HESSEN SCHA. S.1314 BD00 BON EUR N

CA RC1H XFRA DE000A1TNA39 RICKMERS HOLD.ANL 13/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9U8R9 DZ BANK IS.A13 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB0QL8 LB.HESS.-THR. E0512B/012 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1NE8 LB.HESS.-THR.IS.739 BD00 BON EUR N

CA XFRA US064159GN02 BK NOVA SCOTIA 2018 FLR BD00 BON USD N

CA XFRA CA12544UAB76 TD CAP.TR.III 09/2108 FLR BD01 BON CAD N

CA M0OA XFRA DE000A1TND44 MORE+MORE 13/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4QF9 HSH NORDBANK IS 14/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA US064159GM29 BK NOVA SCOTIA 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA US257867AG67 DONNELLEY 2029 BD01 BON USD N

CA XFRA US416515AS38 HARTFORD F.SVCS GRP 2036 BD01 BON USD N

CA XFRA US499040AL76 MCCLATCHY 2029 BD01 BON USD N

CA XFRA US577778BQ55 MACY'S INC. 2032 BD01 BON USD N

CA XFRA US59156RAE80 METLIFE INC 02/32 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1243364731 EXPORT-IMPORT BK 15/18MTN BD01 BON CNY N

CA XFRA DE000LFA1388 LFA F.B.BAYERN IS.R1138 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2GM5 NORDLB IS S.1689 13/18 BD02 BON EUR N

CA 7CJA XFRA ES0415306002 CAJA RU.NAV. 13-18 BD02 BON EUR N

CA XFRA US179584AL19 CLAIRE'S STORES 2019 BD02 BON USD N

CA XFRA US500769FR04 K.F.W.ANL.V.13/2018 DL BD02 BON USD N

CA XFRA USG04586AG16 ARDAGH P.FIN./H.14/21REGS BD02 BON USD N