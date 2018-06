FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

BRL1 XFRA ZAE000026639 BARLOWORLD RC-,05 0.098 EUR

5TF XFRA KYG875941000 TENFU C.HLDG.CO.LTD HD-,1 0.015 EUR

PIK XFRA ZAE000005443 PICK'N PAY STORES RC-0125 0.105 EUR

02M XFRA US61945C1036 MOSAIC CO. DL-,01 0.021 EUR

1TW XFRA BMG9019D1048 TRAVELPORT WORLDW.DL-0025 0.064 EUR

PU7 XFRA US7458671010 PULTE GROUP INC. DL -,01 0.077 EUR

PXR XFRA US74005P1049 PRAXAIR INC. DL-,01 0.706 EUR

PE1 XFRA US7034811015 PATTERS.-UTI DL-,01 0.034 EUR

NMM XFRA US6516391066 NEWMONT MNG CORP. DL 1,60 0.120 EUR

FEG XFRA US3152931008 FERRELLGAS PARTS UTS DL 1 0.086 EUR

ED9 XFRA US2960561049 ESCALADE INC. 0.107 EUR

NC2A XFRA US1261321095 CNOOC LTD. ADR/100 HD-,02 3.273 EUR

BLQA XFRA US09247X1019 BLACKROCK CL. A DL -,01 2.466 EUR

AII XFRA US0123481089 ALBANY INTL A DL-,001 0.146 EUR

JEP XFRA NO0010310956 SALMAR ASA NK -,25 2.001 EUR

C4S1 XFRA KYG216771363 CHINA ST.CONSTR.INTL CON. 0.022 EUR

OAIA XFRA ID1000099500 PT RAMA.LEST.SEN. RP 50 0.002 EUR

D7V XFRA ID1000060007 MAYORA INDAH RP 20 0.002 EUR

EVI XFRA HK0165000859 CHINA EVERBRIGHT LTD 0.065 EUR

RZW XFRA GA0000121459 TOTAL GABON S.A. DL 17 4.660 EUR

W7L XFRA FR0010340141 AEROP.DE PARIS SA INH.EO3 2.760 EUR

BDG XFRA CNE100001SV1 BEIJING UR.C.D.+DEV.GRP H 0.013 EUR

ADN1 XFRA DE000A0Z23Q5 ADESSO AG O.N. 0.400 EUR

O4B XFRA DE0006286560 OVB HOLDING AG 0.750 EUR

JEN XFRA DE0006229107 JENOPTIK AG O.N. 0.300 EUR

ABA XFRA DE0006209901 ALBA SE O.N. 3.250 EUR

BYW6 XFRA DE0005194062 BAYWA AG VINK.NA. O.N. 0.900 EUR

BYW XFRA DE0005194005 BAYWA AG NA O.N. 0.900 EUR

HAO XFRA CNE1000003B2 HNA INFRASTR.CO. YC 1 0.013 EUR

XFRA DE000NLB1F71 NORDLB PORTFOLIO2 05/12 0.000 %

5TJ XFRA CA2052491057 COMPUTER MODELLING GROUP 0.066 EUR

RH6B XFRA BMG7475M1626 REGAL HOTELS INTL HD-,10 0.013 EUR

GIO XFRA BMG6901M1010 GIORDANO INTL HD-,05 0.022 EUR

GLV XFRA BMG3939X1002 GLORIOUS SUN ENT. HD-,10 0.003 EUR

ORG XFRA BMG2108V1019 CHINA ORIENTAL GRP HD-,10 0.036 EUR