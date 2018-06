PARIS (Dow Jones)--Das französische Telekommunikationsunternehmen Orange SA hat 59,1 Prozent am Beratungsunternehmen Business & Decision für 7,70 Euro je Aktie erworben und damit eine zuvor angekündigte Transaktion abgeschlossen. Verkäufer ist die Familie Bensabat, mit der Orange eine bindende Vereinbarung auf die weiteren 4,88 Prozent im Familienbesitz hat, die es erwerben wird, sobald ein Erbschaftsverfahren innerhalb der Familie abgeschlossen ist.

Nach dem Erwerb dieser Mehrheitsbeteiligung wird Orange sobald wie möglich den Minderheitsaktionären ein vereinfachtes öffentliches Übernahmeangebot für Business & Intelligence zu einem Preis von 7,93 Euro je Aktie machen und dies bei der französischen Finanzmarktaufsicht AMF einreichen. Der angebotene Preis sei vom unabhängigen Experten Ledouble als fair bewertet worden. Entsprechend habe das Management von Business & Decision den Minderheitsaktionären empfohlen, das Angebot anzunehmen. Ein Squeeze-Out ist geplant, sobald die Bedingungen dafür erfüllt sind.

Mit der Übernahme des Beratungs- und Technologieunternehmens werde das Geschäft des Segments Orange Business Services in den Bereichen Datenanalyse und Unternehmensführung in Frankreich und international gestärkt, teilte Orange mit. Der Erwerb erfolgte in Oranges Segment Network Related Services.

June 06, 2018

