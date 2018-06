Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Zalando auf "Neutral" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Zwar habe der Online-Modehändler sein Ziel bestätigt, sein Bruttowarenvolumen im Vergleich zu 2016 bis 2020 zu verdoppeln, aber beträchtliche Investitionen in Lagerhallen und bessere Zustellungsangebote dürften die Margen belasten, schrieb Analyst Tushar Jain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/gl Datum der Analyse: 06.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2018-06-06/09:51

ISIN: DE000ZAL1111