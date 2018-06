Hier geht's zum Video

Rekord-Ölproduktion in den USA . Da bekommen auch andere Dollar-Zeichen in die Augen. Kommt noch mehr Öl auf die Märkte, Michael Blumenroth von der Deutschen Bank? Liefert Saudi-Arabien nun auch bald mehr Öl? Drückt das die Preise? Holt WTI bald auf? Fragen von Antje Erhard an Michael Blumenroth von der Deutschen Bank.