Liebe Trader,

Das Papier von Wacker Neuson liegt derzeit auf den letzten verbliebenen Tiefpunkten aus den letzten Monaten auf und droht unmittelbar darunter einzubrechen. Interessanterweise ist seit Oktober letzten Jahres eine klare SKS-Formation zu erkennen, die in der Charttechnik für eine Trendwende nach einem Aufwärtstrend steht. Die dazugehörige Nackenlinie (blau) verläuft um 25,93 Euro, wo sich derzeit auch die aktuellen Kursnotierungen der Aktie aufhalten. Unglücklicherweise wurde bereits auch der gleitende Durchschnitt EMA 50 auf Wochenbasis unterschritten und fehlt nun als Unterstützung, sodass ein Abverkauf nahezu unvermeidlich erscheint und für ein Short-Investment herangezogen werden kann.

Short-Chance:

Investoren können schön sehr bald über entsprechende Short-Positionen auf einen ersten Kursrutsch auf die Zwischenhochs aus April 2017 bei 24,10 Euro setzen. Eine gesamte Umsetzung der Formation birgt hingegen Korrekturpotenzial in der Wacker Neuson-Aktie sogar auf das Niveau der markanten Horizontalunterstützung zwischen 18,35/18,85 Euro. Da sich häufig an solchen markanten Stellen volatile Kursschwankungen einstellen, sollte erst ein nachhaltiger Kursrutsch mindestens unter 25,75 Euro per Tageschlusskurs abgewartet werden. Anderenfalls erhält die Wacker Neuson-Aktie noch einmal die Chance bis in den Bereich von rund 28,00 Euro anzusteigen, höher als die rechte Schulter bei 29,20 Euro dürfte es jedoch mit den Notierungen vorerst nicht mehr rauf gehen.

Einstieg per Stop-Sell-Order: 25,75 Euro

Kursziel: 24,10 / 20,00 / 18,85 Euro

Stop: > 27,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,25 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Monate

Wochenchart:



Tageschart:



Wacker Neuson SE; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 25,94 Euro; 10:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

