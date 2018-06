München (ots) -



Der Mobilitätsanbieter Sono Motors hat heute die Kooperation mit Automotive Solutions Germany GmbH (ASG), einem Spezialisten für die Entwicklung und Serienfertigung von Beleuchtungssystemen im Automobilbereich, bekannt gegeben.



Das von Sono Motors entwickelte Elektroauto Sion, das über in die Karosserie integrierte Solarmodule zusätzliche Reichweite aus Sonnenenergie generiert, wird von ASG zum Start der Serienproduktion 2019 mit besonders verbrauchsarmen LED-Scheinwerfern ausgestattet.



Ein Entwicklungsteam beider Unternehmen wird ein maßgeschneidertes Konzept für Scheinwerfer, Rück- sowie Bremsleuchten in LED-Technologie entwickeln, die dem nachhaltigen Anspruch des Fahrzeugs und des Unternehmens passgenau entsprechen. Dabei werden die Vorteile effizienter und langlebiger LED-Technologie mit denen bestehender und kosteneffizienter Reflektor-Lichtsysteme kombiniert.



Der Auftrag umfasst ein Gesamtvolumen von mehreren Millionen Euro und sieht eine Laufzeit von acht Jahren vor. Die Entscheidung für die Verbauung von hochwertigen LED-Scheinwerfern in einem Fahrzeug der Preisklasse von 16.000 Euro, die ein Sion exklusive der Batterie kosten soll, ist in der Automobilbranche ein Novum:



"Eine serienmäßige Ausstattung mit LED-Technik in diesem Preissegment ist bisher unüblich. Wir freuen uns daher sehr, auch auf diesem Gebiet neue Wege zu gehen und eine Vorreiterrolle zu übernehmen", erklärt Jona Christians, Geschäftsführer von Sono Motors.



"Wir sind davon überzeugt mit ASG einen geeigneten Partner gefunden zu haben, der die Erfahrung, die besondere Kompetenz und vor allem aber auch die notwendige Agilität mitbringt, die für unseren straffen Entwicklungsplan bis zum Serienstart erforderlich ist", so Christians.



Sono Motors hat den innovativen, alltagstauglichen und familienfreundlichen Sion im Sommer 2017 erstmals einer breiten, internationalen Öffentlichkeit vorgestellt. Seitdem veranstaltet das junge Unternehmen Probefahrten in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz, um einem interessierten Publikum die Gelegenheit zu bieten, sich über das Design, die Ausstattung und die Fahreigenschaften des Sion zu informieren.



Das Elektroauto hat eine reale Reichweite von rund 250 Kilometern und speist durch in die Karosserie integrierte Solarzellen täglich Sonnenenergie für durchschnittlich bis zu 30 Kilometer Reichweite in die Batterie ein.



