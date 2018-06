Nachdem der Ölpreistrend am Dienstag noch steil nach unten zeigte konnten sich Notierungen über Nacht erholen. Die Inlandspreise für Heizöl werden zunächst kaum verändert erwartet. Der zu Wochenbeginn eingeleiteten Abwärtsbewegung am Ölmarkt ging gestern der Treibstoff aus und die Kurse drehten am Abend nach oben. U.a. sorgten immer größere Exportausfälle aus Venezuela, neue diplomatische Misstöne ...

