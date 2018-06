Liebe Trader,

Zwischen Januar und April 2018 versuchte sich die Takkt-Aktie zwei Mal an dem Widerstand von 23,00 Euro, scheiterte aber letztlich mit einem Ausbruch darüber. Daraufhin bildete sich die Formation des Doppeltops aus und führte geradewegs in einen mittelfristigen Abwärtstrend. Nachdem das Wertpapier auf einem Jahrestief bei 15,86 Euro aufgesetzt ist, konnte sich anschließende eine Erholungsbewegung durchsetzen. Mit der gestrigen Tageskerze konnte die Aktie einen Kurssprung mit einer klaren Kurslücke vollziehen und notiert nun schon wieder am EMA 50 von 18,50 Euro. Im heutigen Handel versucht sich die Aktie von Takkt weiterhin zu behaupten, sodass alles auf eine Trendwende hindeutet!

Long-Chance:

Aufgrund der bullischen Signale durch die kürzlich gerissene Kurslücke können derzeitige Kursziele zunächst an dem Widerstand von grob 21,35 Euro abgeleitet werden. Darüber hinaus ist ein Durchbruch des Widerstands von glatt 23,00 Euro möglich, sodass frische Jahreshochs folgen könnten! Das bleibt aber vorerst noch per Wochenschlusskurs abzuwarten. Eine Verlustbegrenzung bei einem direkten Long-Engagement sollte aber noch knapp unter der Kurslücke von 17,40 Euro angesetzt werden, da etwaige Rücksetzer zwingend einkalkuliert werden müssen. Bei einem Rückläufer unter das Stop-Niveau müssen Investoren hingegen mit weiteren Verlusten der Takkt-Aktie bis auf das Jahrestief von 15,86 Euro rechnen.

Einstieg per Market-Buy-Order: 18,48 Euro

Kursziel: 21,35 Euro

Stop: < 18,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,48 Euro

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

Wochenchart:

Tageschart:

Takkt AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 18,48 Euro; 11:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

