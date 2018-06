Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat ElringKlinger nach einem Treffen mit dem Vorstandschef auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Transformationsprozess des Autozulieferers sei in vollem Gange, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den schwachen Aktienkurs sieht er als Kaufgelegenheit./ck/gl Datum der Analyse: 06.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2018-06-06/12:22

ISIN: DE0007856023