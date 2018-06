Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Compugroup von 63 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einigen Zweifeln am Infrastrukturausbau für die elektronische Gesundheitskarte in Deutschland habe das Gesundheitsministerium bestätigt, dass der Ausbau planmäßig vorankomme, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Compugroup bleibe der einzige Anbieter, dessen Hardware alle entscheidenden Kriterien erfülle. Dass der Aktienkurs dies komplett auspreise, sei ungerechtfertigt./gl/edh Datum der Analyse: 06.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2018-06-06/13:05

ISIN: DE0005437305