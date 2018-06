Düsseldorf (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Kapazitäten in Ägypten deutlich ausgebaut und Geschäftsplus im hohen zweitstelligen Prozentbereich angestrebt - Kanaren bleiben wichtigstes Winterziel, weiterer Zuwachs erwartet - Portfolio auf der Fernstrecke ausgebaut - Kreuzfahrt-Bade-Kombi auf Kuba neu



Preisgünstiger denn je starten die Reiseveranstalter alltours und byebye in die Wintersaison 2018/2019. Damit unterstreicht das Unternehmen seinen Anspruch, hohe Qualität zum günstigen Preis zu bieten. Gleichzeitig lassen die alltours Reiseveranstalter keinen Zweifel daran, dass sie auch im kommenden Wintergeschäft weiter wachsen wollen. Dazu soll ein nochmaliger Ausbau des Programms beitragen. Seinen Ausdruck findet dies in den vier neuen Katalogen "Spanien", "Sonnenträume", "Fernweh" und "Individualreisen". Insgesamt präsentieren alltours und byebye mit rund 3.400 Hotels das bisher größte Winterprogramm.



Preisgünstiger 5-Sterne-Luxusurlaub in Ägypten



Mit seinen Kulturgütern, attraktiven All-inclusive-Angeboten in preisgünstigen 4- und 5-Sterne-Hotels sowie einem ausgeglichenen Klima und den auch im Winter angenehmen Wassertemperaturen lockt Ägypten wieder verstärkt Touristen an. "Ägypten ist zurück auf der Reisewunschliste der Urlauber", kommentiert Markus Daldrup, Vorsitzender der Geschäftsführung der alltours flugreisen gmbh, die positive Entwicklung. Ägypten habe sich das Vertrauen der Reisenden wieder zurückerobert. Grund genug für die alltours Reiseveranstalter, ihre Kapazitäten deutlich zu erweitern, unter anderem durch die erweiterte Zusammenarbeit mit Jaz Hotels und der Pikalbatros Hotelgruppe. Auf diese Weise will alltours sein Ägypten-Geschäft im kommenden Winter im hohen zweitstelligen Prozentbereich ausbauen. Dabei kommt dem Unternehmen zugute, dass es die Preise auf Vorjahresniveau halten kann.



Türkei und Tunesien bei Reisenden wieder beliebt



Zum Wachstum von alltours beitragen sollen auch die Türkei und Tunesien. Wie im Fall von Ägypten haben die Verbraucher wieder Vertrauen zu den beiden Reisezielen gefasst. In der Türkei bietet alltours seinen Gästen in ausgewählten Hotels Familienzimmer zum Doppelzimmer-Preis oder Event-Wochen mit eigenen alltours Gästebetreuern an. So können die Gäste in den beiden 5-Sterne-Hotels Terrace Beach Resort und Royal Holiday Palace beispielsweise zwischen einem attraktiven Sport- und Spielangebot, erlebnisreichen Ausflügen und dem landestypischen Kochen mit zuvor auf dem Bauernmarkt selbst eingekauften Zutaten wählen. Tunesien ist mit 97 Hotels im neuen Winterprogramm von alltours vertreten. Damit wurde das Angebot noch einmal deutlich ausgebaut. Neu im Programm sind Häuser der Hotelketten lti und PrimaSol.



Mallorca als Ganzjahresziel weiter im Trend



Mit ihren vielfältigen Freizeitangeboten und einem auch im Winter angenehmen Klima hat sich Mallorca längst zum beliebten Ganzjahresziel entwickelt. Auf der Baleareninsel bietet das Unternehmen den Urlaubern auch im Winter Spitzen-Hotels mit exklusivem Sport- und Wellnessangebot in Top-Lage. Davon werden in der Wintersaison 2018/2019 noch mehr geöffnet sein als in der zurückliegenden Saison. Darunter befinden sich auch eine Reihe der unternehmenseigenen allsun Hotels - allen voran das neue Top-Haus Bella Paguera.



Nach umfangreichen Umbau-, Erweiterungs- und Modernisierungsmaßnahmen wurde es pünktlich zur Sommersaison neu eröffnet. Mit dem luxuriösen Wellnesscenter, dem professionellen Fitnessangebot, der traumhaften Dachterrasse und den wunderschönen Zimmern hat das Bella Paguera (vormals Palmira Beach) seinen Namen nicht grundlos erhalten. Wie viele andere allsun Hotels auf Mallorca verfügt es auch über ein Radsportzentrum. "Das Radsportangebot wird von unseren Gästen sehr gut angenommen", so Daldrup. Die Zentren würden über moderne, hervorragend ausgestattete Fahrräder und einen eigenen Werkstattservice verfügen. Zum Sportangebot der allsun Hotels auf Mallorca zählen zudem Golfpakete, die von den Gästen einfach vor Ort gebucht werden können.



Kanaren bei Beliebtheit vorn



Die Kanarischen Inseln bleiben die volumenstärkste Winterdestination der alltours Reiseveranstalter und werden nach Einschätzung des Unternehmens bei den Gästezahlen im Winter 2018/2019 zulegen. Den erwarteten Zuwachs führt alltours unter anderem auf den Ausbau des Katalogprogramms auf dem Inselarchipel zurück. So ist die Hotelkette Labranda erstmals mit fünf Hotels - davon drei auf Gran Canaria und zwei auf Fuerteventura - im alltours Programm vertreten. Außerdem wird die Kooperation mit der H10-Hotelkette ausgeweitet. Auf diese Weise bieten die Inseln Gran Canaria, Teneriffa, Fuerteventura, Lanzarote und La Palma den Gästen die gesamte Palette attraktiver Unterkünfte - von der Finca bis zum 5-Sternehotel - und das Ganze zu nur leicht gestiegenen Preisen. Um die zunehmende Urlauberzahl zuverlässig auf die Kanaren zu bringen, baut alltours die Flugkapazitäten aus.



Günstigere Fernreisen zu mehr Zielen



Mit insgesamt rund 490 Hotels hat alltours sein Portfolio auf der Fernstrecke im Winter 2018/2019 noch einmal ausgebaut. Gleichzeitig kann der Anbieter unter anderem aufgrund verbesserter Wechselkurse mit günstigeren Preisen aufwarten. In der Karibik sind es vor allem die Dominikanische Republik, Curaçao, Mexiko und Kuba, die sich bei den alltours Urlaubern steigender Beliebtheit erfreuen. Ganz neu im Programm auf Kuba sind Kreuzfahrt-Bade-Kombinationen, bei denen die Gäste eine Woche auf einem MSC Kreuzfahrtschiff und eine Woche Badeaufenthalt inklusive aller Transferleistungen buchen können. Ebenfalls neu im Angebot sind die Ferienregionen Holguin auf Kuba sowie in Mexiko die Playa Mujeres, die mit einem rund 23 Kilometer langen Sandstrand an der Küste Yucatans punktet. Doch nicht nur in der Karibik bietet der Reiseveranstalter hohe Qualität und ein Top-Programm. In Asien sind es laut alltours vor allem Thailand, Indonesien, Sri Lanka, Vietnam, Singapur, Myanmar und die Malediven, die die Fernreisenden im kommenden Winter anziehen sollen. Allein auf Mauritius und den Malediven hat alltours sein Katalogprogramm um ein Drittel ausgebaut.



Ausgebautes Wintersportangebot für Urlauber mit Individualanreise



Wer im kommenden Winter per Auto, Bus, Bahn oder Flugzeug individuell verreisen möchte, findet bei alltours das passende Urlaubsangebot am Reiseziel. Insbesondere die Hotelauswahl in den beliebten Wintersportregionen Deutschlands, Österreichs, Polens und Tschechiens wurde erweitert. Ob Wintersport oder Wellness - hier kommen sowohl Alleinreisende und Paare als auch Familien auf ihre Kosten. Darüber hinaus hat alltours noch mehr Hotels in beliebten Städten Deutschlands, Österreichs und Tschechiens in sein Programm aufgenommen. Zudem gibt es zahlreiche Angebote mit Preisvorteilen für Familien mit Kindern. Nicht zuletzt deshalb ist alltours laut einer aktuellen Untersuchung des Kölner Analyse- und Beratungsinstituts Service Value Deutschlands familienfreundlichster Reiseveranstalter.



Über alltours



alltours ist seit über 40 Jahren auf Wachstumskurs. Mit fast 1,7 Millionen Gästen in 2016/2017 zählt das Unternehmen zu den fünf größten Reiseanbietern Deutschlands. Zur alltours Gruppe gehören die Veranstalter alltours flugreisen, alltours-x und byebye, die alltours Reiseportal GmbH, die alltours Reisecenter GmbH, die Hotelkette allsun sowie die Incoming-Agentur Viajes allsun.



OTS: alltours flugreisen gmbh newsroom: http://www.presseportal.de/nr/53186 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_53186.rss2



Redaktionskontakt: Alexandra Hoffmann Pressereferentin Telefon: +49 211 5427-7401 E-Mail: alexandra.hoffmann@alltours.de