Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Roche anlässlich der Jahreskonferenz (Asco) der US-Onkologen von 201 auf 192 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Die Stärke des Medikaments Keytruda des US-Konzerns Merck & Co könne man nicht ignorieren - gerade bei Lungenkrebsformen, schrieb Analyst Stephen McGarry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es bestehe die Gefahr, dass Tecentriq von Roche nicht nur in diesem Bereich hinterher laufe./ag/ajx Datum der Analyse: 06.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2018-06-06/13:22

ISIN: CH0012032048