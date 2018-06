Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Gerresheimer von 65 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das organische Umsatzwachstum der europäischen Medizintechnikunternehmen im ersten Quartal habe die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die neuen Kursziele für die Branchentitel begründete sie mit ihren erhöhten Gewinnschätzungen und dem weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum. Bei Gerresheimer berücksichtigt sie weiterhin eine Übernahmeprämie./gl/edh Datum der Analyse: 06.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2018-06-06/13:22

ISIN: DE000A0LD6E6