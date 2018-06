MacDonald Mines hat eine Kooperation mit Northern Sun Mining vereinbart. Demnach wird der neue Partner den Goldabbau in den Oxidsanden auf dem Wawa-Holdsworth-Projekt vorantreiben. Somit macht das Unternehmen einen wichtigen Schritt zur Generierung von Cashflow.

Abbau von Edelmetallen kann bald beginnen

Erst in der vergangenen Woche hatte MacDonald Mines Exploration angekündigt, mit einem Partner die Metalle in den Oxidsanden (Bulk Sample, siehe Karte) auf seinem Wawa-Holdsworth-Projekt in Ontario abbauen zu wollen (siehe hier). In dieser oberflächennahen Schicht haben sich Gold, Silber und andere Edelmetalle abgelagert, die leicht abzubauen sind. Nachdem MacDonald Mines mit dem gerade abgeschlossenen Bohrprogramm genug Erkenntnisse für den Abbau gesammelt hat, soll nun der Partner, die Northern Sun Mining Corporation, die Prozesse für den Abbau enleiten. Hierbei geht es vor allem um die Optimierung des Abbauprozesses, ...

