Ziel ist der bessere Umgang mit neuen Datensicherheitsanforderungen. Die virtuelle Appliance vereinfacht die Verwaltung und Umsetzung von Verschlüsselung des Datenverkehrs auf allen Netzwerkebenen und erlaubt zudem die Senkung der Betriebskosten.

Gemalto, das weltweit führende Unternehmen im Bereich der digitalen Sicherheit, präsentiert heute die neue virtualisierte Netzwerkverschlüsselungsplattform SafeNet Virtual Encryptor CV1000. Durch die Lösung geht man auf geht auf den rapiden Wandel der Datensicherheitsanforderungen in Unternehmen ein.

Organisationen und Dienstleister nutzen heute zunehmend Technologien für Virtualisierung von Netzwerken (NFV) und softwaredefiniertes Networking (SDN) zur Konzipierung, Umsetzung und Verwaltung ihrer Netzwerke und cloudbasierten Dienstleistungen. Diese softwarebasierten Technologien sind für Unternehmen mit Betriebs- und Kostenvorteilen verbunden, da sie die Netzwerkfunktionen von dedizierten Hardware-Appliances zur Netzwerkverschlüsselung auf virtuelle Server verlagern. Sie können jedoch aufgrund der virtualisierten Architektur zusätzliche Sicherheitsprobleme hinsichtlich des Schutzes der sensiblen Daten aufwerfen.

Der SafeNet Virtual Encryptor CV1000 nutzt die Sicherheit und Performance der hardwarebasierten Produktfamilie SafeNet High Speed Encryptor. Er ist eine virtuelle Sicherheits-Appliance speziell für den Einsatz zwischen softwaredefinierten Wide Area Networks (SD-WAN) und herkömmlichen Netzwerken. Der SafeNet Virtual Encryptor CV1000 wurde vom Gemalto-Partner für Highspeedverschlüsselung Senetas (ASX: SEN) entwickelt und kann im Fluss befindliche Daten mit Datenraten von bis zu 5 Gbps verschlüsseln.

"Immer mehr Organisationen nutzen die Vorteile virtualisierter Netzwerke, um kostengünstige Skalierbarkeit, Flexibilität und Verwaltung über alle Segmente bereitzustellen. Demzufolge erfordern Services eine zuverlässige virtualisierte Verschlüsselung für optimale Datensicherheit", erklärt Todd Moore, Senior Vice President of Encryption Products bei Gemalto. "Mit dem Start einer virtualisierten Netzwerkverschlüsselungsplattform setzt Gemalto einen wichtigen Meilenstein für Datensicherheit, da sensible Daten und Übertragungen unabhängig vom Netzwerkdesign gesichert werden."

SafeNet High Speed Encryptors bieten eine Layer-unabhängigen Modus (TIM), mit dessen Hilfe Unternehmen Daten über gemischte Hochgeschwindigkeits-WAN-Verbindungen (Ebenen 2, 3 und 4) verschlüsseln können Damit stellt man sicher, dass unabhängig von der Ebene eine höchst leistungsstarke und sichere Verschlüsselung genutzt wird. Diese Funktion ist derzeit für den SafeNet Virtual Encryptor CV1000 verfügbar und wird in den nächsten Monaten auch für den hardwarebasierten SafeNet High Speed Encryptor erhältlich sein.

Zu den wichtigsten Funktionen und Vorteilen des SafeNet Virtual Encryptor CV1000 gehören:

Virtualisierte Netzwerkfunktionalität senkt die Abhängigkeit von dedizierten Hardware-Appliances zur Netzwerkverschlüsselung für Unternehmen und Netzwerkbetreiber

senkt die Abhängigkeit von dedizierten Hardware-Appliances zur Netzwerkverschlüsselung für Unternehmen und Netzwerkbetreiber Reduzierte Betriebskosten machen den SafeNet Virtual Encryptor CV1000 im Vergleich zu hardwarebasierten Appliances bis zu zehnmal günstiger.

machen den SafeNet Virtual Encryptor CV1000 im Vergleich zu hardwarebasierten Appliances bis zu zehnmal günstiger. Schnelle Implementierung und Skalierbarkeit versetzen Unternehmen in die Lage, eine virtuelle Maschine zum Schutz der Daten im gesamten Netzwerk einzusetzen, anstatt physische Hardware an jedem Endpunkt installieren zu müssen.

versetzen Unternehmen in die Lage, eine virtuelle Maschine zum Schutz der Daten im gesamten Netzwerk einzusetzen, anstatt physische Hardware an jedem Endpunkt installieren zu müssen. Agile Verschlüsselung auf allen Netzwerkebenen mit transportunabhängigem Modus bietet die Möglichkeit, den Datenverkehr auf den Ebenen 2, 3 und 4 mit optimierter Leistung und robuster Verschlüsselung zu verschlüsseln, einschließlich Support für kundenspezifische Algorithmen.

mit transportunabhängigem Modus bietet die Möglichkeit, den Datenverkehr auf den Ebenen 2, 3 und 4 mit optimierter Leistung und robuster Verschlüsselung zu verschlüsseln, einschließlich Support für kundenspezifische Algorithmen. Kombiniertes Key-Managment eine Option, die mit SafeNet KeySecure integriert ist, um die Verwaltung des Key-Life-Cycle zu verbessern.

Am 21. Juni um 16 Uhr, veranstaltet Gemalto ein Webinar mit dem Titel "Network Encryption at the Flip of a Switch: Implementing Virtualized Network Encryption to Secure SD-WANs" [Netzwerkverschlüsselung auf Knopfdruck: Implementierung virtualisierter Netzwerkverschlüsselung zur Sicherung von SD-WANs].Zur Anmeldung klicken Sie bitte hier.

Da Unternehmen zunehmend cloudbasierte Anwendungen nutzen und mehrere Netzwerkarten, von Ethernet bis hin zu MPLS, einsetzen, sind Senetas und Gemalto der Zeit einen Schritt voraus, da sie eine nahtlose, gleichzeitige, mehrschichtige Netzwerkverkehrsverschlüsselung bereitstellen, um die bestmögliche Netzwerksicherheit und -leistung zu gewährleisten, die heute auf dem Markt erhältlich ist", sagt Andrew Wilson, CEO von Senetas.

Ergänzende Ressourcen

Produktbeschreibung: SafeNet Virtual Encryptor CV1000

Video: SafeNet High Speed Encryptors

Webinar: Am 21. Juni, 15 Uhr CET, veranstaltet Gemalto ein Webinar mit dem Titel "Network Encryption at the Flip of a Switch: Implementing Virtualized Network Encryption to Secure SD-WANs" [Netzwerkverschlüsselung auf Knopfdruck: Implementierung virtualisierter Netzwerkverschlüsselung zur Sicherung von SD-WANs]. Zur Anmeldung klicken Sie bitte hier.

