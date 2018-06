Nachhaltige Investmentfonds werden bei Anlegern immer beliebter. Der Marktbericht des Forum Nachhaltige Geldanlage (FNG) zeigt: Sowohl in Deutschland als auch in Österreich stiegen nachhaltige Geldanlagen auf neue Rekordwerte.Mit einem Anlagevolumen von rund 171 Milliarden Euro hat die Summe Nachhaltiger Geldanlagen in Deutschland einen neuen Rekordwert erreicht. Gegenüber dem Vorjahr wuchs das unter Berücksichtigung von strengen sozialen, ökologischen und auf eine gute Unternehmensführung bezogene Kriterien angelegte Vermögen um neun Prozent. Insgesamt betrug die Summe des verantwortlichen Investierens zum 31.12.2017 in Deutschland rund 1,4 Billionen Euro. Dies sind die Kernergebnisse des Marktberichts 2018, den das FNG - Forum Nachhaltige Geldanlagen in Berlin vorgestellt hat.

