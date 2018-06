Bei Contact Gold (ISIN:US21074G1013) handelt es sich um einen jungen Explorer aus Nevada mit rund 281 Quadratkilometern Land im südlichen Carlin Trend. Mit drei Projekten und teilweise historischen Ressourcen will man dem am wenigsten erschlossenen Teilbereich des Carlin Trends sein Gold entreissen.Das Gebiet, "Carlin Trend" oder auch "Carlin Unconformity" genannt, befindet sich im Nordosten von Nevada. Bereits in den 1870er Jahren wurde in diesem Gebiet Gold gefunden. Zwar wurden immer wieder Goldvorkommen lokalisiert, dennoch waren diese für einen wirtschaftlich rentablen Abbau zu klein bzw. die Grade zu gering. Erst als in den 1970er Jahren der Goldpreis deutlich stieg, begann ein regelrechter Hype auf diesem Gebiet. Nicht zuletzt ist der Begriff "Carlin" auch ein Synonym für unsichtbares Gold, da diese Form von Gold zum 1. Mal im Carlin Trend gefunden wurde (siehe: Carlin-Type-Gold).So wun...

