Unternehmen: Formycon

ISIN: DE000A1EWVY8

Anlass der Studie: Q1 Ergebnisse

Empfehlung: Kaufen

seit: 06.06.2018

Kursziel: EUR53,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Formycon AG (ISIN:

DE000A1EWVY8) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine

BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 52,00 auf EUR 53,00.

Zusammenfassung:

Formycons Q1/18-Ergebnis lag deutlich über unseren Erwartungen, da das

Unternehmen beim Umsatz und Gewinn eine Gutschrift in Höhe von EUR8,5 Mio. in

Bezug auf frühere Investitionen in FYB202 verbuchte. Der Umsatz betrug

EUR13,7 Mio. (FBe: EUR5,0 Mio.; Q1/17: EUR3,4 Mio.), das EBIT lag bei EUR6,7 Mio.

(FBe: EUR0,0 Mio. Q1/17: EUR-0,7 Mio.). Formycon und Aristo Pharma GmbH haben

Ende 2017 ein Joint Venture zur Weiterentwicklung von FYB202 gegründet. Der

Anteil von Formycon am Joint Venture beträgt 24,9%. Das Guthaben in Höhe

von EUR8,5 Mio. spiegelt die von Formycon im Zeitraum 2013-2016 - d.h. vor

der Gründung des Joint Ventures - ausgeführte Entwicklungsarbeit wider.

Formycon wird EUR8,5 Mio. von seinem 24,9%-Anteil an den zukünftigen

FYB202-Entwicklungsausgaben abziehen können. Formycon steht aber nach wie

vor ein Anteil von 24,9% an den Lizenz- und Marketingeinnahmen des Joint

Ventures zu. Wir heben unser Kursziel auf EUR53,0 (vorher: EUR52,0) an, um den

Barwert der Reduzierung von Formycons Finanzierungsverpflichtungen

gegenüber dem Joint Venture um EUR8,5 Mio. zu berücksichtigen. Wir behalten

unsere Kaufempfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Formycon AG

(ISIN: DE000A1EWVY8). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and

increased the price target from EUR 52.00 to EUR 53.00.

Abstract:

Formycon's Q1/18 results were well above our expectations because the

company booked an EUR8.5m credit in revenue and profits relating to past

investment in FYB202. Sales came in at EUR13.7m (FBe: EUR5.0m; Q1/17: EUR3.4m)

while EBIT was EUR6.7m (FBe: EUR0.0m; Q1/17: EUR-0.7m). Formycon and Aristo

Pharma GmbH formed a joint venture to further develop FYB202 at the end of

2017. Formycon's share of the J.V. is 24.9%. The EUR8.5m credit reflects the

development work carried out by Formycon during 2013-16 - i.e. prior to the

J.V.'s foundation. Formycon will be able to deduct EUR8.5m from its 24.9%

share of future development spending in FYB202, but will be entitled to a

24.9% share of licensing and marketing revenues generated by the J.V. We

are raising our price target to EUR53.0 (previously: EUR52.0) to reflect the

present value of the EUR8.5m reduction in Formycon's funding obligation to

the J.V. We maintain our Buy recommendation.

