Delivery Hero kann nicht warten

Die neuen Index-Regeln sorgen dafür, dass die Deutsche Börse die wichtigsten Indizes ohnehin umbauen muss. Trotzdem konnte der Essenslieferdienst Delivery Hero (WKN: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43) einen Erfolg verbuchen und sich jetzt schon eine Mitgliedschaft im MDAX sichern. Die unglaubliche Börsengeschichte geht also weiter.

Ab 18. Juni 2018 wird Delivery Hero in der zweiten deutschen Börsenliga vertreten sein. Und dies fast genau ein Jahr nach dem erfolgreichen Börsengang. Am 30. Juni 2017 war es so weit. Seitdem lief es richtig rund. Allein seit Jahresbeginn 2018 hat die Delivery-Hero-Aktie rund 25 Prozent an Wert zugelegt. Die MDAX-Mitgliedschaft bietet zusätzliches Potenzial.

Delivery-Hero-Chart: boerse-stuttgart.de

Für Kurspotenzial sorgen auch die Wachstumsaussichten. Im ersten Quartal 2018 wuchsen die Umsatzerlöse im Vorjahresvergleich um 47 Prozent auf 171 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr werden Umsatzerlöse in Höhe von 740 bis 770 Mio. Euro in Aussicht gestellt, nach 544,2 Mio. Euro im Vorjahr. Mit einem Gewinn wird es vorerst nichts, im Fall eines schnell wachsenden Unternehmen aus dem Internet-Bereich können Anleger so etwas schon einmal verschmerzen.

Den vollständigen Artikel lesen ...