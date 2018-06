Die US-Bank JPMorgan hat Roche nach dem jährlichen US-Krebskongress Asco auf "Overweight" belassen. Die vom Pharmakonzern dort präsentierten Daten zu Tecentriq hätten nichts an seinen Erwartungen für das Krebsmedikament bei der Behandlung von Patienten mit einer bestimmten Form von schuppenartigem, nicht-kleinzelligem Lungenkrebs geändert, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In dieser Anwendung erschienen die kommerziellen Möglichkeiten sehr begrenzt. Allerdings habe Tecentriq bei anderen Krebsarten genügend Möglichkeiten, um die Konsensschätzungen zu übertreffen./gl/ajx Datum der Analyse: 05.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2018-06-06/14:59

ISIN: CH0012032048