Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer nach Veröffentlichung des Wertpapierprospekts zur laufenden Kapitalerhöhung im Zuge der Monsanto-Übernahme auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Das von ihm für 2017 errechnete Proforma-Ergebnis sei sehr nahe an seiner bisherigen Schätzung für 2019, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies bedeute, dass seine Prognose realistisch beziehungsweise sogar konservativ sei. Die Aktie hält er vor diesem Hintergrund für zu niedrig bewertet./ag/gl Datum der Analyse: 06.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000BAY0017