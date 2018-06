Bad Homburg (ots) -



- Aus über 70 Einreichungen hat die Jury des Digital Leader Awards die 23 besten Projekte aus ganz Deutschland nominiert - Am 28. Juni werden die Gewinner der sieben Hauptkategorien bei der Gala in den BOLLE Festsälen in Berlin ausgezeichnet



Die Finalisten der diesjährigen Ausgabe des Digital Leader Awards stehen fest. Die Expertenjury des Awards hat insgesamt 23 Digitalisierungsprojekte aus ganz Deutschland für ihre herausragenden Leistungen im Bereich digitale Transformation nominiert.



"Mit einer Vielzahl an innovativen und zukunftsweisenden Projekten fiel uns die Wahl in diesem Jahr alles andere als leicht", so Jury-Mitglied Sylvia List, Director Digital Infrastructure bei Dimension Data in Deutschland. "Zudem standen wir vor der Herausforderung Bewerbungen aus ganz unterschiedlichen Unternehmen und Branchen miteinander zu vergleichen: Vom Start-up über globale Konzerne, von der Industrie über den Dienstleistungssektor bis hin zur öffentlichen Verwaltung war alles dabei. Das zeigt ganz klar: Die Digitalisierung ist in Deutschland überall angekommen."



Die Jury aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien bewertet die eingereichten Projekte auf Basis eines umfangreichen Kriterienkatalogs, in dem sowohl zum Einsatz kommende Technologien, als auch der wirtschaftliche Erfolg, der generierte Customer Value, Qualitäten wie Leadership und Agilität sowie Innovationskultur berücksichtigt werden. Dies sind die von der Jury ausgewählten Finalisten (jeweils alphabetisch nach Kategorie geordnet):



In der Kategorie "Envision Strategy" werden ganzheitliche, unternehmensweite Digitalisierungs-Strategien ausgezeichnet.



- Mit der unternehmensübergreifenden "DigitalLife Strategy" treibt Daimler den Wandel vom Automobilunternehmen zum Mobilitätsdienstleister voran. - Schwan-STABILO Cosmetics hat sich mit der Strategie "From pen expert, to global digital beauty enabler!" gezielt als Experte für Digitalisierung im Beauty-Bereich platziert. - Mit dem Transformationsprogramm "Digitale Agenda" vernetzt die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Rödl&Partner ihre weltweit 110 Standorte per Private Cloud.



In der Kategorie "Create Impact" zeichnet die Jury Bewerber aus, die ihre Unternehmen oder deren Kunden mit Blick auf Organisationsstruktur und Prozesse transformieren.



- Mit "Arvato Smart Logistics Platform" ist Arvato Systems in der Lage, Digitalisierungslücken in der Supply Chain zu schließen. - DKV Mobility Services digitalisiert mit dem Projekt "Vom Händler zum Optimierungs-Partner" erfolgreich Services rund um Tankkarten und Straßen-Maut. - Rehau verfolgt mit "Advanced RFID Lifecycle", lückenlos und barcodelos Bauteile.



In der Kategorie "Invent Markets" werden Digitalisierungsprojekte ausgezeichnet, die neue Märkte und Kundengruppen erschließen.



- Kaiserwetter Energy Asset schafft mit der IoT Plattform "ARISTOTELES", bessere Investitionsbedingungen im Bereich erneuerbare Energien. - Koncept Hotel Management hat mit "Re-Designing Hospitality" das digitalste Hotel Deutschlands geschaffen. - Die Otto Group Media ermöglicht mit der Plattform "Data Driven Advertising" nutzerbasierte Werbung sowohl für die Webseiten der Otto Group als auch für deren Partner.



In der Kategorie "Shape Experience" werden Projekte ausgezeichnet, mit denen Kundenerfahrungen durch digitale Produkte und Dienstleistungen verbessert wurden.



- Eucon Digital hat mit "Smart Claims", eine KI-basierte Dokumentenverarbeitung zur effizienteren Schadenregulierung entwickelt. - Lufthansa Innovation Hub bietet Flugpassagieren mit dem Portal "AirlineCheckins.com" erstmals eine anbieterübergreifende Lösung zum Check-In. - Rational hat mit "ConnectedCooking" eine globale Vernetzungsplattform für Profiküchen entwickelt. - Mit dem Projekt "Building the bridge 4.0" hat W. Schraml Softwarehaus die Digitalisierung und Automatisierung von Vertrieb, Einkauf, Logistik und Verwaltung der ZANDER-Gruppe erfolgreich vorangetrieben.



In der Kategorie "Transform Culture" geht es um Projekte, die mit Hilfe digitaler Technologien und Prozesse die Felder Zusammenarbeit, Talententwicklung und Mindset innerhalb ihrer Organisation transformiert haben.



- Mit "DigiCertif'" bietet Capgemini Consulting seinen Mitarbeitern ein Trainingsprogramm das speziell den Aufbau von Digitalkompetenz fokussiert. - Commerzbank hat mit der "Digital Leadership Challenge" ein Fortbildungsprogramm für digitale Führungskompetenzen im Unternehmen eingeführt. - Empolis Information Management hat mit "DECIDE.RIGHT.NOW" auf Basis des Managementsystems "Objectives and Key Results" den Wandel vom Softwareunternehmen zum Cloudanbieter gemeistert.



In der Kategorie "Rethink Marketing" zeichnet die Jury Projekte aus, welche die Kundenkommunikation im digitalen Zeitalter transformiert haben.



- Abl social federation hat die Omni-Channel-Marketing-Plattform "OCMP" entwickelt, mit der über verschiedene Kanäle Werbekampagnen gesteuert und analysiert werden können. - Die Comdirect Bank hat mit "Back to future" die Neuorientierung vor dem Hintergrund einer sich verändernden Bankenbranche erfolgreich kommunikativ begleitet. - Constantia Flexibles Group bietet mit "CONSTANTIA Interactive" seinen Kunden eine Gesamtlösung für interaktive Verpackungen in den Bereichen Lebensmittel und Pharma.



In der Kategorie "Digitize Society" werden Projekte im öffentlichen Raum, im gesellschaftlichen Kontext sowie in Behörden und staatlichen Institutionen ausgezeichnet.



- Mit "Auf dem Weg zum modernsten Klinikum Frankens durch Digitalisierung zum Patientenwohl" hat das Klinikum Forchheim eine umfassende Digitalisierungsstrategie umgesetzt. - PMS Perfect Media Solutions hat innerhalb des Projekts "Hamburgs 'Kulturdenkmal für Alle' goes digital" in der Elbphilharmonie ein System zur Information der Besucher installiert. - EWERK IT hat für die Bundesnetzagentur die Informationsplattform www.smard.de entwickelt, welche in Echtzeit einen Überblick über das Geschehen am Strommarkt gibt.



