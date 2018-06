-------------------------------------------------------------------------------- Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------------



06.06.2018



Der Vorstand hat in der Hauptversammlung vom 5. Juni 2018 eine Bemühungszusage dahingehend abgegeben, die Ausschüttung einer Dividende von 30 Cent pro Aktie in der ordentlichen Hauptversammlung 2019 für das Geschäftsjahr 2018 vorzuschlagen.



Herr Dr. Hannes Winkler hat für sich und die mit ihm gemeinsam vorgehenden Rechtsträger erklärt, dass er ein Delisting der Frauenthal Holding AG im Kalenderjahr 2018 nicht anstrebt.







Abstimmungsergebnisse zur 29. ordentlichen Hauptversammlung der Frauenthal Holding AG am 5. Juni 2018:



Tagesordnungspunkt 2: Antrag Kapsch: Vertagung TOP 2 und 3



Präsenz: 29 Aktionäre mit 7.749.228 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.749.054 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,13 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.749.054 28 Aktionäre



JA-Stimmen mit 7.749.054 Stimmen. NEIN-Stimmen 0 Aktionäre mit 0 Stimmen. Stimmenthaltung 1 Aktionär mit 174 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 4: Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018



Präsenz: 29 Aktionäre mit 7.749.228 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.173.722 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 76,03 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.173.722



JA-Stimmen 18 Aktionäre mit 7.169.722 Stimmen. NEIN-Stimmen 1 Aktionär mit 4.000 Stimmen. Stimmenthaltung 10 Aktionäre mit 575.506 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 5.1: Reduktion der Mitgliederzahl in der Weise, dass sich der Aufsichtsrat in Zukunft auf vier von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammensetzt.



Präsenz: 29 Aktionäre mit 7.749.228 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.173.722 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 76,03 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.173.722



JA-Stimmen 18 Aktionäre mit 7.169.722 Stimmen. NEIN-Stimmen 1 Aktionär mit 4.000 Stimmen. Stimmenthaltung 10 Aktionäre mit 575.506 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 5.2: Wahl Kubis



Präsenz: 29 Aktionäre mit 7.749.228 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.687.013 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 81,47 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.687.013 14 Aktionäre



JA-Stimmen mit 7.167.696 Stimmen. NEIN-Stimmen 14 Aktionäre mit 519.317 Stimmen. Stimmenthaltung 1 Aktionär mit 62.215 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 5.3: Wahl Staribacher



Präsenz: 29 Aktionäre mit 7.749.228 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.749.228 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,13 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.749.228



JA-Stimmen 28 Aktionäre mit 7.745.228 Stimmen. NEIN-Stimmen 1 Aktionär mit 4.000 Stimmen. Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.



Tagesordnungspunkt 6: Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats



Präsenz: 29 Aktionäre mit 7.749.228 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 7.749.228 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 82,13 % Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 7.749.228



JA-Stimmen 27 Aktionäre mit 7.745.054 Stimmen. NEIN-Stimmen 2 Aktionäre mit 4.174 Stimmen. Stimmenthaltung 0 Aktionäre mit 0 Stimmen.







Mag. Erika Hochrieser E-Mail: e.hochrieser@frauenthal.at



Rooseveltplatz 10 A-1090 Wien Tel + 43(1) 505 42 06 Fax + 43(1) 505 42 06-33 www.frauenthal.at



