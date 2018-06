Leicht aufwärts ist es am Mittwoch im frühen Handel an der Wall Street gegangen. Gestützt wurde der Dow vor allem von Finanztiteln. Analyst David Madden vom Handelshaus CMC Markets führte die Kursgewinne des Dow auch auf Signale der Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China zurück. Dieses Szenario dreht auch den Dax nach einer vorübergehenden Schwächephase zurück ins Plus. Den Wirtschaftsausblick von Börsenmoderator Andreas Groß mit den wichtigsten Terminen am Donnerstag 07.06.2018 sehen sie im Video.