Das Umfeld bleibt schwierig - adidas freut sich auf die Fußball-WM

Ähnlich wie am Vortag verlor der DAX auch am heutigen Mittwoch im späten Handel an Schwung. Damit bleibt das wichtigste deutsche Börsenbarometer weiterhin unter der psychogisch wichtigen 13.000-Punkte-Marke.

Das war heute los. Zunächst sah es so aus, als könnte der DAX seine Erholung fortsetzen. In der Spitze konnte ein Kurszuwachs von rund 0,7 Prozent beobachtet werden. Für Verunsicherung sorgte am Nachmittag vor allem der europäisch-amerikanische Handelsstreit. Dabei geht es inzwischen nicht mehr nur um die direkten Handelsbeziehungen und Importzölle, sondern auch um mögliche US-Sanktionen und EU-Gegensanktionen im Fall von europäischen Firmen, die mit dem Iran Handel treiben.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX konnte heute insbesondere die adidas-Aktie (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0) für positive Schlagzeilen sorgen. Das Papier legte zeitweise fast 3 Prozent an Wert zu. Grund dafür: die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Konzernchef Kasper Rorsted hatte sich in einem "Bloomberg"-Interview optimistisch gezeigt, dass der Herzogenauracher Sportartikelhersteller in diesem Jahr mehr Trikots verkaufen könnte als noch beim Turnier vor vier Jahren in Brasilien.

