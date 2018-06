Zürich (ots) - Die chinesische Fluggesellschaft Hainan Airlines

plant, ab Ende August 2018 zweimal pro Woche den grössten Schweizer

Flughafen anzufliegen. Das berichtet die «Handelszeitung». Schon seit

einiger Zeit deutet sich an, dass Hainan nach Kloten kommt. Bereits

im Juni 2017 hatte die «Handelszeitung» berichtet, dass Hainan

entsprechende Pläne für das Jahr 2018 habe. Nun meldet das

Aviatik-Portal Routesonline.com, dass Hainan ab dem 27. August die

Strecke Shenzhen-Zürich zweimal pro Woche bedienen wird. Das

Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) bestätigt die Informationen

gegenüber der «Handelszeitung»: Hainan Airlines habe «sämtliche

notwendigen Bewilligungen inklusive Streckenkonzession von uns

erhalten und kann den Betrieb wie kommuniziert so aufnehmen», sagt

Bazl-Sprecher Urs Holderegger. Hainan Airlines reagierte am Mittwoch

nicht auf eine Anfrage der «Handelszeitung». Der Flughafen Zürich

liess lediglich wissen, dass «wir mit Hainan Airlines im Gespräch

sind». Brancheninsider berichten allerdings, dass Hainan bereits die

Reisebürobranche über ihre Pläne in Zürich informiert habe. Hainan

wird Maschinen vom Typ Boeing 787-8 einsetzen. Ab dem 29. Oktober

sollen es Maschinen vom Typ Boeing 787-9 sein. Darin haben 292

Passagiere Platz. Hainan war früher bereits in der Schweiz. Die

Airline hat die Strecke Peking-Zürich zwischen Mai 2011 und Januar

2012 zwei- bis dreimal in der Woche geflogen. Hainan Airlines ist

Teil der chinesischen HNA-Gruppe, die in Aviatik, Touristik, Logistik

und Finanzen engagiert ist. HNA verfügt über rund 1100 Flugzeuge.



