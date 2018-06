Peking (ots/PRNewswire) - Air China Ltd. wird am 3. Juli 2018 den Flugbetrieb auf der Nonstop-Verbindung zwischen Chengdu und London aufnehmen. Auf dieser Route bringt Air China dann Fluggäste ohne Zwischenstopp vom chinesischen "Land des Überflusses" ans wundervolle Themseufer.



Laut dem London Tourism Board unternahmen Touristen aus China 2017 über 130 Millionen Reisen nach Übersee, was einem Anstieg von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darüber hinaus gehört das Vereinigte Königreich zu den Reisezielen, die bei Besuchern aus China den größten Zuwachs verzeichnen konnten. Die Eröffnung dieser neuen Strecke zwischen Chengdu und London wird für eine Weiterentwicklung des Tourismus sorgen und den Austausch in den Bereichen Bildung und Kultur zwischen China und dem Vereinigten Königreich fördern. Zudem wird sie für Fluggäste aus dem Südwesten Chinas eine bequeme Flugverbindung in das Vereinigte Königreich darstellen.



In den vergangenen Jahren hat Air China sein internationales und sein inländisches Streckennetz ausgebaut. Peking stand dabei als wichtigste Drehscheibe des Unternehmens im Zentrum und wurde von seinen drei regionalen Standorten in Chengdu, Schanghai und Shenzhen unterstützt. Im Rahmen dieser Anstrengungen hat Air China vor Kurzem drei internationale Strecken zwischen Chengdu und Frankfurt, Paris, Sydney sowie Bangkok aufgenommen. Dank der Vorteile, die sich aus der geografischen Lage ergeben, wird Air China auch in diesem Jahr Chengdu weiter als Drehkreuz ausbauen und seine Streckenabdeckung von dort aus erweitern, indem es die Passagierzahlen für Flüge zu Zielorten in Europa erhöht.



Aktuell bedient Air China 82 Strecken von Chengdu aus. Dazu gehören 14 internationale/regionale Verbindungen zu Zielen wie Frankfurt, Paris, Sydney, Tokio, Osaka, Seoul, Bangkok, Singapur, Rangun, Kathmandu, Colombo, Hongkong und Taipeh, womit Asien, Europa und Ozeanien abgedeckt sind. Air China bietet als Mitgliedsgesellschaft der Star Alliance darüber hinaus bequeme Flugverbindungen hin zu 1.330 Flughäfen in 192 Ländern.



Fluginformationen:



Die Strecke Chengdu - London wird wöchentlich jeweils dienstags, freitags und sonntags unter der Flugnummer CA423/4 angeboten werden. Abgehende Flüge werden in Chengdu jeweils um 15.45 Uhr starten und um 20.00 Uhr in London ankommen. Zurück gehen die Flüge dann jeweils um 22.00 Uhr von London aus und werden in Chengdu am Folgetag um 15.40 Uhr landen (für alle Zeitangaben gilt die jeweilige Ortszeit). Die neue Strecke wird mit Maschinen vom Typ Airbus 330-200 bedient. Reisende in der Business-Klasse können die komplett umklappbaren Sitze genießen und für alle Buchungsklassen gibt es während des Flugs ein persönliches Entertainmentangebot. Damit ist gewährleistet, dass alle Passagiere entspannt und bequem reisen können.



