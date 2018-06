US-Präsident Donald Trump will sich bei dem G7-Gipfel in Kanada zu bilateralen Gesprächen mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron treffen. Das gab Trumps Wirtschaftsberater im Weißen Haus, Larry Kudlow, am Mittwoch bekannt.

Der Gipfel führender westlicher Wirtschaftsmächte im kanadischen La Malbaie wird überschattet von Trumps Entscheidung, Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte zu verhängen.

Trudeau zeigte sich in der vergangenen Woche auf einer Pressekonferenz äußerst wütend über Trumps Entscheidung. Auch Macron übte deutliche Kritik. Bundeskanzlerin Angela Merkel machte am Mittwoch deutlich, dass sie einen tiefen Dissens im Verhältnis zu den USA sieht. Sie ließ offen, ob bei dem am Freitag beginnenden Gipfel überhaupt eine gemeinsame Abschlusserklärung möglich sein wird./hma/DP/jha

AXC0314 2018-06-06/21:41