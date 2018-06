FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

KU2 XFRA DE0006204407 KUKA AG 0.500 EUR

CWC XFRA DE0005403901 CEWE STIFT.KGAA O.N. 1.850 EUR

SHZH XFRA CNE100000478 SHENZHEN EXPRESSWAY H YC1 0.040 EUR

PZX XFRA CNE1000003X6 PING AN INS.C.CHINA H YC1 0.133 EUR

HP6H XFRA CNE1000003C0 HARBIN ELECTRIC CO.H YC 1 0.002 EUR

GNV XFRA CNE1000001V4 ANGANG STEEL CO. H YC 1 0.031 EUR

AZJ XFRA US0044461004 ACETO CORP. DL-,01 0.008 EUR

14T XFRA CA8911021050 TOROMONT INDS LTD. 0.151 EUR

S9Y XFRA CA82835P1036 SILVERCORP METALS INC. 0.011 EUR

PCR XFRA CA7392391016 POWER CORPORATION OF CDA 0.251 EUR

OTX XFRA CA6837151068 OPEN TEXT CORP. 0.129 EUR

M1L XFRA CA5649051078 MAPLE LEAF FOODS 0.086 EUR

LKT XFRA CA54928Q1081 LUCARA DIAMOND CORP. 0.016 EUR

CY2 XFRA CA1363751027 CANADIAN NATL RAILWAY CO. 0.299 EUR

8A6 XFRA CA0467894006 ATCO LTD CL. I NON VTG 0.248 EUR

YUE1 XFRA BMG988031446 YUE YUEN IND.HLDGS HD-,25 0.119 EUR

TEL1 XFRA BMG8162K1137 SIHUAN PHARMAC.GRP HD-,01 0.002 EUR

35G XFRA BMG3922B1072 GENPACT LTD DL 0,01 0.064 EUR

UN9 XFRA AT0000821103 UNIQA INSURANCE GROUP AG 0.510 EUR

1S4 XFRA GB00BVVBC028 STERIS PLC LS-,10 0.263 EUR

15PA XFRA US02156K1034 ALTICE USA CL.A DL-,01 1.729 EUR

OFZ XFRA AU000000OFX5 OFX GROUP LTD. 0.020 EUR

RH7 XFRA NZRYME0001S4 RYMAN HEALTHCARE GRP LTD 0.065 EUR

5UM XFRA HK0000255361 UNIV.MED.F+T.A.S.CO.LTD. 0.026 EUR

A2XN XFRA KYG2953R1149 AAC TECHNOLOG.HLDG.DL-,01 0.184 EUR

1PC XFRA CNE100001ZT0 LEGEND HLDGS CORP. H YC 1 0.036 EUR

JMT2 XFRA GB00BZ4BQC70 JOHNSON MATT. LS 1,101698 0.664 EUR

0WH XFRA KYG960071028 WH GROUP LTD DL-,0001 0.024 EUR

OS9 XFRA CNE1000027F2 ORIENT SECUR.CO.LTD.H YC1 0.027 EUR

12A XFRA US05351W1036 AVANGRID INC. DL-,01 0.367 EUR

PEYA XFRA GG00B28C2R28 PRINC.PR.EQ.HLDGS EO-,001 0.280 EUR

BCZ XFRA CA87971M1032 TELUS CORP. 0.345 EUR

UNK XFRA US9099071071 UTD BANKSHS INC. DL 2,50 0.289 EUR

76C XFRA US69007J1060 OUTFRONT MEDIA DL-,01 0.306 EUR

U1N XFRA US9047081040 UNIFIRST CORP. DL-,10 0.096 EUR