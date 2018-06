FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.06.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 08.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.06.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA AU3FN0024543 GOLDMAN SACHS GRP 2021 0.000 %

C8BB XFRA DE000CS8AZ46 CS AG LDN 15/22 FLR 0.000 %

XFRA AU0000XCLWV6 AUSTRALIA 2030 CI

OG7Z XFRA DE000A0ERYQ0 KEPPLER-EMERG.MARKETS-IN. 0.230 EUR

OG7Y XFRA DE000A0DNG24 PRIVATDEPOT 4 (A) 0.200 EUR

OG7P XFRA DE0009774836 MARS-5 MULTIASSET-INVEST 0.300 EUR

OG7J XFRA DE0008479387 LINGOHR-ASIEN-SYSTEM.-IN. 0.670 EUR

OG7G XFRA DE0008479254 EURORENT-EM-INVEST 0.330 EUR

OG7E XFRA DE0008479213 MULTIRENT-INVEST 0.250 EUR

AH9 XFRA US00165C1045 AMC ENTERTAINMENT HLDGS A 0.170 EUR

3XRA XFRA US98417P1057 XINYUAN REAL ESTATE ADR 1 0.085 EUR

UGL XFRA US9029521005 US GLOBAL INVESTORS A 0.002 EUR

PWT XFRA US87240R1077 TFS FINANCIAL CORP DL-,01 0.144 EUR

J4S XFRA US8385181081 SOUTH JERSEY IND. DL 1,25 0.238 EUR

QYM XFRA US8336351056 SOC. QUIMICA MIN.ADR B 1 0.366 EUR

OPC XFRA US6745991058 OCCIDENTAL PET. DL-,20 0.654 EUR

KCY XFRA US4851703029 KANS.CIT.SO. 0.306 EUR

ASF XFRA US45778Q1076 INSPERITY INC. DL-,01 0.170 EUR

GIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.001 EUR

DNZ XFRA US2576511099 DONALDSON CO. DL 5 0.161 EUR

DA3 XFRA US2342641097 DAKTRONICS INC. 0.059 EUR

COS XFRA US12621E1038 CNO FINANCIAL GROUP INC. 0.085 EUR

WR1 XFRA US0844231029 BERKLEY CORP. DL-,20 0.425 EUR

DLY XFRA NL0009434992 LYONDELLBAS.IND.A EO -,04 0.850 EUR

GRU XFRA KYG3777B1032 GEELY AUTO. HLDGS HD-,02 0.031 EUR

PS9A XFRA ID1000118409 PT.PP LDN SUMAT.ID RP 100 0.003 EUR

BNB XFRA ID1000111701 BAYAN RESOURCES GROUP

GUJB XFRA HK1203033175 GUANGNAN (HLDGS)NEW 0.003 EUR

3F5 XFRA HK0817039453 CHINA JINMAO HLDGS GR.LTD 0.019 EUR

FNI XFRA HK0656038673 FOSUN INTL LTD 0.038 EUR

CMJ XFRA HK0119000674 POLY PPTY GR.CO.LTD. 0.015 EUR

GME XFRA DE0005495626 GERATHERM O.N. 0.470 EUR

RCIB XFRA CA7751092007 ROGERS COMM.B CD 1,62478 0.316 EUR

HUD XFRA ANN4327C1220 HUNTER DOUGLAS EO-24 1.850 EUR

1G4 XFRA US36473H1041 GANNETT CO. INC. DL-,01 0.136 EUR