Was kommt hier? Unser jüngster "No Brainer" Heat Biologics (WKN: A2JB4Y) knallt weiter in die Höhe und explodiert an der Nasdaq unter immensen Handelsumsätzen auf einen Schlusskurs von 2,87 USD - ein weiteres Tagesplus von +22%! Insgesamt wanderten an der US-Börse gestern Heat-Aktien im Wert von rund 13 Millionen USD über die Broker-Tresen.

Auffällig: Der neuerliche Mega-Kursknall fand in etwa zeitgleich mit einem Vortrag von Heat-CEO Jeffrey Wolf auf der diesjährigen BIO Convention in Boston, der weltweit bedeutendsten Biotech-Messe, statt. Heat Biologics ist auf dem Kongress mit einem ganzen Team präsent - wurden hier bereits große Deals eingefädelt? Klar ist: Der Anti-Krebs-Forscher macht keinen Hehl daraus, in diesem Jahr einen großen Pharmaplayer an Land ziehen zu wollen. Dass die letzten positiven Studiendaten bereits "substantielles Interesse" weckten, wurde bereits bestätigt.

Was ist jetzt noch möglich?

Wir halten die parallel zur Heat-Präsentation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...