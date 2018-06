Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-06-07 / 08:00 *Pressemeldung* München, 7. Juni 2018 Update für den Kundenliebling _Gigaset CL660A erhält neue Anrufbeantworter-Box 200A_ Ende 2016 präsentiere Gigaset mit CL660HX ein modernes Router-Telefon, das durch die ausgewogene Balance zwischen Ergonomie, Design und Leistung neue Akzente im der Festnetztelefonie setzte. Auf Grund des großen Erfolgs des IP-Mobilteils wurde die Produktpalette Anfang 2017 um die analogen Modelle CL660 und CL660A erweitert. Nun erfährt das CL660A eine weitere Aufwertung durch die neue Anrufbeantworter-Box 200A, die vor allem für Kunden mehr Komfort und Vielseitigkeit bietet. *Kunden wollen Tasten * "Der Anrufbeantworter wird von vielen Kunden als großes Komfortfeature wahrgenommen", so Michael Zenz, Leiter Produktmanagement Voice Products bei Gigaset. "Unsere neue Box 200A bietet drei wesentliche Vorteile für den Kunden: die direkte Anzeige eingegangener Anrufe, praktische große Tasten und separate Positionierung von Mobilteil und Anrufbeantworter." Die neue Box 200A ist gleichzeitig die Basisstation des CL660 Mobilteils. Während Sie in der Nähe des TAE-Anschlusses oder Routers positioniert wird, kann das Mobilteil flexibel und dank DECT in bis zu 50 Meter Entfernung positioniert werden. Der Anrufbeantworter, der über bis zu 30 Minuten Aufnahmezeit verfügt signalisiert dem Anwender durch die Siebensegmentanzeige wie viele Anrufe in Anwesenheit eingegangen sind. Diese lassen sich dann schnell und unkompliziert via Tastendruck Abfragen, Überspringen oder Löschen. Natürlich können Gespräche auch direkt am Mobilteil mitgehört werden und auch der Anrufbeantworter kann via Mobilteil bedient und abgerufen werden. *Gemacht für höchste Ansprüche * Das Gigaset CL660A verbindet leistungsfähige Technologie, exzellente Ergonomie und moderne Designsprache und überzeugt so selbst anspruchsvollste Kunden. Schlank und kompakt im Erscheinungsbild, bietet das Telefon dennoch eine großzügig dimensionierte und mechanisch hochpräzise Tastatur. Der 2.4" große TFT-Farbbildschirm präsentiert eine intuitiv zu bedienende Menüoberfläche und große Funktionsvielfalt.Details wie das metallisierte zentrale Navigationselement oder die hochwertig dekorierten Oberflächen der Tastaturmatte untermauern den hohen Qualitätsanspruch des DECT-Telefons. *Größtmöglicher Komfort* Das Festnetz ist in Sachen Audio-Qualität immer noch Referenz. Besonders deutlich wird dies bei HD-zertifizierten Geräten wie dem CL660A, das auch im Freisprech-Modus natürlichen und kontrastreichen Klang beweist. Der Komfort setzt sich auch in den Features fort: Adressbuch mit bis zu 400 Kontakten zu je drei Rufnummern, Synchronisation mit Google-Kontakten (Cloud-Service im Internet), Windows- oder Outlook-Kontakten sowie Apple Mac Adressbüchern (inklusive iCloud) synchronisiert werden. Die Übertragung selbst findet mittels Micro-USB-Anschluss und Gigaset QuickSync Software für PC Und MAC statt. So ist es möglich, Kontakten individuelle VIP-Töne und Bilder zuzuordnen und so am Klingelton oder Display zu erkennen, wer anruft. *Strahlungsfrei dank ECO DECT * Alle Modelle der Gigaset CL660-Reihe sind mit der umweltfreundlichen ECO DECT Technologie ausgestattet, die Gigaset über Jahre hinweg geprägt und maßgeblich weiterentwickelt hat. Das heißt vor allem 60% weniger Stromverbrauch dank energiesparender Netzteile und reduzierte Sendeleistung um bis zu 100% im Standby-Betrieb. Die Telefone sind strahlungsfrei im Standby-Betrieb Weitere Informationen zur ECO DECT Technologie finden sich hier [1]. Das Gigaset CL660A mit der neuen Box 200A ist ab Juli 2018 zur unverbindlichen Preisempfehlung von 84,99 EUR im Handel oder Gigaset Online-Shop [2] erhältlich. *Gigaset *ist ein international agierendes Unternehmen im Bereich der premium Kommunikationstechnologie. Die Gesellschaft ist Europas Marktführer bei DECT-Telefonen und rangiert entsprechender Weise auch international mit etwa 900 Mitarbeitern und Vertriebsaktivitäten in circa 70 Ländern an führender Stelle. Die Geschäftsaktivitäten beinhalten neben DECT-Telefonen auch ein umfangreiches Smartphone Portfolio, Cloud-basierte Smart Home Sicherheitslösungen sowie Geschäftstelefonie-Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). Folgen Sie uns auf: Facebook [3] | Twitter [4] | YouTube [5] | Instagram [6] | Blog [7] | Xing [8] | LinkedIn [9] Besuchen Sie unsere Homepage: http://www.gigaset.com [10] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Gigaset AG Schlagwort(e): Informationstechnologie 2018-06-07 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Gigaset AG Bernhard-Wicki-Straße 5 80636 München Deutschland Telefon: +89 444456 - 866 Fax: +89 444456 - 930 E-Mail: info@gigaset.com Internet: www.gigaset.com ISIN: DE0005156004 WKN: 515600 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 693149 2018-06-07 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=2d5947314bd07c4282b508681c4d3c9f&application_id=693149&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=0f5a97ce1ac55ebc73f5a8ff6a985ac5&application_id=693149&site_id=vwd&application_name=news 3: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=4f5dcfd058288cec5b84132c61d08b84&application_id=693149&site_id=vwd&application_name=news 4: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=43274d004202c98e755737679a1d50d5&application_id=693149&site_id=vwd&application_name=news 5: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=82385df9a40e7387967fb54ad2e2261a&application_id=693149&site_id=vwd&application_name=news 6: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=406d9e920d77bb99a4744ec9e5e3e64a&application_id=693149&site_id=vwd&application_name=news 7: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=be277b026f3a319a84604567ca5321bc&application_id=693149&site_id=vwd&application_name=news 8: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=96aee36783f4d6b47e8508dcb48f28ca&application_id=693149&site_id=vwd&application_name=news 9: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=7386d8ad8ff84826b8a31567ab9793e1&application_id=693149&site_id=vwd&application_name=news 10: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=8700839c2541af9d28acff16f425a277&application_id=693149&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

June 07, 2018 01:59 ET (05:59 GMT)