CO.DON AG: Zeichnung der Wandel- und Optionsschuldverschreibungen DGAP-Ad-hoc: CO.DON AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme CO.DON AG: Zeichnung der Wandel- und Optionsschuldverschreibungen 07.06.2018 / 08:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CO.DON AG (ISIN: DE DE000A1K0227) CO.DON AG: Zeichnung der Wandel- und Optionsschuldverschreibungen Berlin / Teltow, am 07. Juni 2018 - Der Vorstand der CO.DON AG teilt mit, dass von den Wandelschuldverschreibungen (im Gesamtnennbetrag von bis zu 15,3 Mio. Euro), deren Ausgabe der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates am 23. Mai 2018 beschlossen hat, 28,1 % durch Ausübung des Bezugsrechts der Aktionäre gezeichnet wurden, wobei 26,8 % von dem Großaktionär der CO.DON AG, der Bauerfeind Beteiligungsgesellschaft mbH, gezeichnet wurden. Von den Optionsschuldverschreibungen (im Gesamtnennbetrag von bis zu 2,0 Mio. Euro), deren Ausgabe der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates ebenfalls am 23. Mai 2018 beschlossen hat, wurden 25 % durch die Bauerfeind Beteiligungsgesellschaft mbH gezeichnet. Wie am 23. Mai 2018 mitgeteilt, hat sich ein Finanzinvestor gegenüber der CO.DON AG verpflichtet, alle nicht im Rahmen des Bezugsrechts der Aktionäre gezeichneten Wandel- und Optionsschuldverschreibungen zu erwerben, unter der Bedingung, dass der Investor hierdurch mindestens 70 % sowohl der Wandelschuldverschreibungen als auch der Optionsschuldverschreibungen zeichnen kann. Der Eintritt dieser Bedingung steht auf Grund des Ergebnisses des Bezugsangebots an die Aktionäre nunmehr fest. Durch die in der nächsten Woche vorgesehenen Umsetzung der vollständigen Platzierung der Schuldverschreibungen werden der CO.DON AG nach Abzug der Transaktionskosten zusätzliche flüssige Mittel von rd. 14 Mio. Euro zufließen. Im Falle der vollständigen Ausübung der mit den Optionsschuldverschreibungen verbundenen Optionsrechte würden der Gesellschaft weitere flüssige Mittel von rd. 12,8 Mio. Euro zufließen. Mitteilende Person: Matthias Meißner, M.A. Director Investor Relations / Public Relations Tel. +49 (0)30-240352330 Fax +49 (0)30-240352309 E-Mail: ir@codon.de 07.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CO.DON AG Warthestraße 21 14513 Teltow Deutschland Telefon: 03328 43460 Fax: 03328 434643 E-Mail: info@codon.de Internet: www.codon.de ISIN: DE000A1K0227 WKN: A1K022 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 693235 07.06.2018 CET/CEST

