Andritz erhielt von UPM Nordland Papier den Auftrag zum Umbau der Papiermaschine 2 (PM2) in Dörpen, Deutschland, für die Produktion von Etikettentrennpapieren. Mit dem Umbau der PM2 wird die UPM-Gruppe die Produktionskapazität für Glassinepapier um weitere 110.000 Jahrestonnen erhöhen. Die Inbetriebnahme der Anlage ist für das letzte Quartal 2019 geplant. Der aufwändige Umbau mit anspruchsvollen technologischen Anforderungen - nicht nur an die Ausrüstungen, sondern auch an Prozess- und Produktqualität - wurde in enger Zusammenarbeit zwischen UPM und ANDRITZ vorbereitet. Neben dem Umbau der PM2 umfasst der ANDRITZ-Lieferumfang auch den Umbau der Stoffaufbereitung, des Konstantteils und des Rückstoffsystems. Der Umbau der...

