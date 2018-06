Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Easyjet von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 1650 auf 2000 Pence angehoben. Für den britischen Billigflieger veränderten sich die Dinge zum Besseren, schrieb Analyst James Hollins in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So erhöhe das Unternehmen die Investitionen, um die Erträge der Urlaubssparte Easyjet Holidays anzukurbeln. Insgesamt mache das Umsatzwachstum die Kostensteigerungen mehr als wett./la/ck Datum der Analyse: 07.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

