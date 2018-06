Die Steinhoff-Aktie ist inzwischen nur noch ein brutaler Pennystock. Gestern lag der Schlusskurs bei 0,079 Euro. Jetzt geht die Aktie in den Handelsstart mit über 11 Cents, also irgendwo grob um 40% Plus über Nacht. Schon vorbörslich lagen die Kurse heute früh bei bei 13 Cents.

Der Grund dafür liegt in neuer Hoffnung auf Rettung des Unternehmens. Wie Steinhoff mitteilt, erhalte man aktuell von wichtigen Kreditgebern Rückendeckung bei Restrukturierungsmaßnahmen. Mit "verschiedenen Maßnahmen" wie Steinhoff sich ausdrückt ("with a number of interim support measures") würde man bis zum 30. Juni unterstützend begleitet. ...

