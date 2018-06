Welche Fondsprofile wurden auf der Webseite FondsDISCOUNT.de in den vergangenen Monaten am häufigsten aufgerufen? Unsere Auswertung listet gefragte Top-Seller, aber auch eher spezielle Fondskonzepte auf."15 Jahre und schon ein Klassiker, 15 Jahre und aufregend konservativ" - so wird der DWS Top Dividende in einer aktuellen Werbekampagne der DWS beworben. Und tatsächlich führt der 17 Milliarden schwere Dividendenfonds beständig die Liste der beliebtesten - und in diesem Fall der meistgeklickten - Investmentfonds bei FondsDISCOUNT.de an. Doch Fondsmanager Thomas Schüßler musste zuletzt Mittelabflüsse verbuchen. Zwar wurde Ende 2017 mit einer halben Milliarde Euro eine Rekordausschüttung an die erfolgsverwöhnten Anleger geleistet, die Performance ließ zuletzt aber im Vergleich zu den Vorjahren zu wünschen übrig. Die aktuellen Daten weisen eine Wertentwicklung von 45,24 Prozent in fünf Jahren (-5,24 Prozent in einem Jahr) aus (7.6.2018, FWW). Orientierungsgrößen für die Dividendenrendite des Portfolios sind nach Angaben der DWS weiterhin im Schnitt 4,0 bis 4,5 Prozent.

