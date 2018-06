Die Dürr AG (ISIN: DE0005565204) formiert durch eine Firmenakquisition in den USA einen führenden Anbieter umwelttechnischer Anlagen zur industriellen Abluftreinigung.

Der Konzern übernimmt das industrielle Umwelttechnikgeschäft von Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (B&W). "Durch die Akquisition entsteht ein führendes Unternehmen mit rund 400 Mio. € Umsatz und dem breitesten Technologie- und Service-Spektrum im Wettbewerb. Die globale Aufstellung des neu gebildeten Bereichs bietet eine hervorragende Basis für Wachstum in den nächsten Jahren", so Dr. Jochen Weyrauch, der im Vorstand der Dürr AG neben dem Lackieranlagengeschäft auch für das Umwelttechnikgeschäft und für Mergers & Acquisitions zuständig ist.

Der heute unterzeichnete Kaufvertrag umfasst den Erwerb der drei B&W-Tochtergesellschaften Babcock & Wilcox MEGTEC LLC, Babcock & Wilcox MEGTEC Holdings Inc. und Babcock & Wilcox Universal Inc. Der Kaufpreis wird auf Basis des Unternehmenswerts der drei Gesellschaften in Höhe von rund 110 Mio. € ermittelt. Der Vollzug der Transaktion ist für das dritte Quartal 2018 geplant. Er steht unter dem Vorbehalt des Eintritts üblicher kartellrechtlicher Vollzugsbedingungen sowie behördlicher Genehmigungen.

Das Geschäft mit Abluftreinigungstechnik für ...

